شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية: نعد من الجيل الرابع وننخرط مع البيئة المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تتميز بأن لها ثلاث أفرع فى جنوب سيناء، متابعًا: "فرع رأس سدر على سماحة 75 فدانا، وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانا، والمقر الرئيس فى مدينة الطور بمساحة 205 أفدنة وهو مدينة علمية كاملة ومدينة رياضية متكاملة ومركز مؤتمرات، وجامعة الملك سلمان من جامعات الجيل الرابع التى تنخرط مع البيئة المحيطة".

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن نركز فى الجامعة على التخصصات العلمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال، متابعًا: "نوازن بين المهارات والمعارف من خلال البيئة المحيطة".

ولفت "حسين"، إلى أن الجامعة تركز المهارات كافة المجالات التى تدرسها، وتابع: "الجامعة مايو الماضى وقعت برتوكول تعاون مع بعض الجامعات العالمية".