شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة: افتتاح قاعة العرض المؤقت قريبا وعدد الزوار في زيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد مساء اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بتكريم إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، لبلوغها السن القانوني، وتقديم الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف، متمنيا لها دوام التوفيق والصحة.

وخلال الاجتماع قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، باستعراض عدد من الموضوعات منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت تمهيدا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، و تطور نمو أعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر أبريل الماضي و حتي الآن والتي حققت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا على أنها في إزدياد. هذا بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة والتي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية.