شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أتحمل نصيبى من المسئولية كرئيس ولن أطلب من قواتنا القتال فى بلد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن إنه يعرف أن قراره بمواصلة مهمة الانسحاب من أفغانستان سينتقد من قبل الكثيرين، لكنه أكد أنه ليس نادما على قراره ويتحمل "نصيبه من المسئولية".

وأضاف بايدن بأنه لن "أتنازل عن نصيبي من المسئولية لما نحن فيه اليوم. أنني حزين للغاية للحقائق التي نواجهها الآن ، لكنني لست نادماً على قراري ... لا يمكنني ولن أطلب من قواتنا القتال إلى ما لا نهاية في الحرب الأهلية في بلد آخر ".

وأكد بايدن: "أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، والمسئولية تتوقف معي".

وبعد أن اختتم تصريحاته المعدة سلفًا ، غادر بايدن الغرفة الشرقية دون تلقي أي أسئلة من المراسلين. وسيعود قريبا إلى كامب ديفيد.

وحذر جو بايدن من أن الولايات المتحدة ستقوم برد "سريع وقوي" إذا هاجمت طالبان مواطنين أمريكيين أو حاولت عرقلة جهود الإجلاء في كابول.

قال بايدن : "سندافع عن شعبنا بقوة مدمرة ، إذا لزم الأمر". وقال إنه بمجرد اكتمال جميع جهود الإخلاء بنجاح ، ستمضي الولايات المتحدة قدمًا في إنهاء مهمة الانسحاب و "إنهاء أطول حرب أمريكية".

وقال بايدن: "الأحداث التي نراها الآن هي دليل محزن على أن أي قوة عسكرية لن تحقق أبدًا استقرارًا وموحدًا وآمنًا في أفغانستان