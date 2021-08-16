شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحذر طالبان: سنرد حال الهجوم على مواطنين أمريكيين..ويؤكد: سأنهى أطول حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن من أن الولايات المتحدة ستقوم برد "سريع وقوي" إذا هاجمت طالبان مواطنين أمريكيين أو حاولت عرقلة جهود الإجلاء في كابول.

وقال بايدن : "سندافع عن شعبنا بقوة مدمرة ، إذا لزم الأمر". وقال إنه بمجرد اكتمال جميع جهود الإخلاء بنجاح، ستمضي الولايات المتحدة قدمًا في إنهاء مهمة الانسحاب و "إنهاء أطول حرب أمريكية".

وذكر بايدن: "الأحداث التي نراها الآن هي دليل محزن على أن أي قوة عسكرية لن تحقق أبدًا استقرارًا موحدًا وآمنًا في أفغانستان".

وأضاف "أنا الآن رابع رئيس أمريكي يترأس الحرب في أفغانستان. اثنان من الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين. لن أنقل هذه المسئولية إلى رئيس خامس."

انتقد الرئيس الأمريكى، جو بايدن قادة أفغانستان لتخليهم عن بلادهم وفرارهم، معتبرا أن فشل القوات الأفغانية في الدفاع عن البلاد يوضح لماذا كان المسار الصحيح للولايات المتحدة هو المضى قدما فى سحب القوات الأمريكية.

وقال بايدن فى كلمة حول الوضع فى أفغانستان "من الخطأ أن تأمر القوات الأمريكية بالتصعيد عندما لا تفعل القوات المسلحة الأفغانية ذلك."

وأضاف بايدن ، مرددًا رسالته التي أرسلها في وقت سابق من هذا العام عندما أعلن الانسحاب المخطط له ، "كم عدد الأجيال الأخرى من بنات وأبناء أمريكا الذين سترسلهم لي لخوض الحرب الأهلية في أفغانستان عندما لا تفعل القوات الأفغانية ذلك؟".

وقال بايدن: "أنا أقف بقوة وراء قراري". "بعد 20 عاما ، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لم يكن هناك وقت جيد لسحب القوات الأمريكية."

قال بايدن إنه وفريقه للأمن القومي "كانا على دراية بمخاطر" مغادرة أفغانستان ، وجادل بأن أحداث الأسبوع الماضي توضح كيف أن استمرار التدخل العسكري الأمريكي لا يمكن أن يدعم الحكومة الأفغانية في نهاية المطاف.