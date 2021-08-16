شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر 2021.. بدء تسجيل الرغبات قريبا على بوابة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر لإرسال نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2020-2021، إلى موقع بوابة الحكومة تمهيدا لفتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعة 2021، للطلاب الناجحين بالدور الأول.

ويتم التنسيق لإرسال قاعدة بيانات الناجحين بالدور الأول من الثانوية الأزهرية إلى بوابة الحكومة المصرية وفق قواعد التنسيق، على أن يكون فتح تسجيل الرغبات خلال الشهر الجارى.

التوزيع الجغرافى سيطبق فى جميع كليات الجامعة عدا الكليات التى ليس لها مناظر فى أى فرع من الفروع فهذه خارج قاعدة التوزيع الجغرافى مثل كلية اللغات والترجمة والاقتصاد المنزلى وكلية الدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وكلية الإعلام وكلية التربية الرياضية.

الجامعة تمتلك 84 كلية و11 معهدا، منها معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد إعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بأسيوط.