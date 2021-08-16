شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي "غدا الثلاثاء" كما أعلنا سابقا وكل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم، كما يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر اليوم لثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفيا اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.