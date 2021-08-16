مدير حديقة الحيوان يحذر من "قرود حدائق الأهرام": "بتبقى عصبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن انتشار عدد من القرود في منطقة حدائق الأهرام واقعة حقيقة وصحيحة، متوقعًا أن تلك القرود مملوكة لأحد المواطنين الذي حاول التخلص منها فحدثت الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد: "يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في الموز للقرود"، مشيرًا إلى أن الأطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود قال: "بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض". وطمأن المواطنين قائلًا: "افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدًا على أقصى تقدير".

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