السيطرة على حريق بشقة سكنية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، حريقا شبَّ في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من وحدة سكنية بحي بولاق الدكرور.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء تنسيقا مع نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

وحاصرت القوات مصدر النيران وحالت جهود رجال الدفاع المدني دون امتدادها إلى الوحدات المجاورة، وجرى تنفيذ عملية التبريد.