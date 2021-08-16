"ليلة ذبح الحاجة سلمى وحفيدتها وكشف لغز قتيل كرداسة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جريمة بسبب "لمبة".. دافع عن والدته فدفع حياته الثمن

شهد حي إمبابة شمال الجيزة جريمة قتل راح ضحيتها عامل في مقتبل العمر على يد شخصين؛ بسبب دفاعه عن والدته.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة عامل إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.

مصدر أمني ينهي حالة الجدل عن عقوبات قانون المرور الجديد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة فى قانون المرور الجديد.

"ليلة ذبح الحاجة سلمى وحفيدتها".. طليقة المتهم تروي تفاصيل مذبحة بولاق الدكرور

لم تكد تمر 7 ليالٍ على انفصال "نعيمة مجدي" ذات العشرين عامًا عن زوجها "محمد وليد"، بعدما رزقهما الله بطفلتين لم يكملا عامهما الثالث. هاتف ذو الـ25 عامًا حماته "سلمى. م"، لرؤية طفلته الرضيعة "فريدة"، وسداد دفعة من القرض الذي اقترضته له السيدة من أحد البنوك لمساعدته على تأجير مسكن وإقامة مشروع يوفر قوت طفلتيه وزوجته قبل طلاقه ابنتها منه.

كيف قادت شريحة محمول رجال المباحث لكشف لغز "قتيل كرداسة"؟

شريحة هاتف محمول قادت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفك طلاسم واقعة العثور على جثة قتيل ملقى بالطريق بنطاق مركز كرداسة.

كيف أنهى عصفور حياة طفلة من الطابق الـ14 ببولاق؟

"ريهام" طفلة في منتصف العقد الثاني وقفت على شرفة المنزل تتأمل منظر السماء الصافية قبل أن يخطف عصفور انتباهها.

أنجبتهم من علاقة آثمة.. النيابة تحقق مع سيدتين إحداهما تدير شقة لتربية الأطفال

تجري النيابة العامة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع سيدتين إحداهما تدير شقة لتربية الأطفال التي تم إنجابها سفاح من علاقات آثمة.

دهاء لم يمنع سقوطهم.. كيف تخلصت سيدة وأسرتها من جثة طليقها في كرداسة؟

لم يكد ينتهي الأربعة من جريمتهم حتى انتقلوا إلى الخطوة التالية والأهم لإبعاد الشبهة الجنائية عن أنفسهم وعدم السقوط في قبضة الشرطة.

في حضور الأم وعشيقها.. كواليس مقتل شاب على يد طليقته وشقيقها بكرداسة

تفاصيل جديدة كشفتها جهود البحث والتحري لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مقتل شاب على يد طليقته وأسرتها بمركز كرداسة شمال المحافظة.