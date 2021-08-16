جريمة بسبب "لمبة".. دافع عن والدته فدفع حياته الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد حي إمبابة شمال الجيزة جريمة قتل راح ضحيتها عامل في مقتبل العمر على يد شخصين؛ بسبب دفاعه عن والدته.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة عامل إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شخصين عاتبا والدة المجني عليه لعدم إضائتها مصباح مثبت أعلى محل عملها أثناء تنفيذهما أعمال إصلاحية بالشارع.

مع تأزم الموقف، تدخل نجل السيدة للدفاع عنها ليتطور الأمر إلى مشاجرة تلقى على إثرها طعنة نافذة بالجسم أردته قتيلا.

حاول الاهالي إسعاف المصاب بنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته ليلقي ضباط المباحث القبض على المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.