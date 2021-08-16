المشدد 3 سنوات للمتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، 3 متهمين بتهريب المهاجرين بالنزهة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما قضت المحكمة ببراءة متهم آخر بالقضية.

وأسندت النيابة للمتهمين " إكرامي. ع"، و " شريف. ح"، "طه. خ"، و" تامر. ا" تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة المتهم الأول ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين واستصدار التكليفات لباقي الجماعة، ويقتصر دور الثاني على تسليم وتسلم المبالغ النقدية، واستقطاب الثالث المهاجرين المهربين، ويتولى الرابع نقل المهاجرين لميناء القاهرة الجوي لإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح بين 220 إلى 250 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين طريق غير مشروعة لدولة اليونان عبر دولتي تركيا والإمارات، حال كون المهاجرين لم يبلغوا ثمانية عشر سنة، إلا أنه وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي.

وشهد أحد المهاجرين أنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره لدولة اليونان مقابل مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، وتسلم المتهم الثاني منهم مبلغ 30 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ بعد وصوله لدولة اليونان، وقام المتهم الرابع بنقله لميناء القاهرة الدولي لإنهاء إجراءات سفره إلا أنه تم ضبطه.