شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ والمثمرة ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أهمها تصريحات الرئيس السيسي والتي أكد فيها أن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ والمثمرة ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻳﺆﻛﺪ: ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ والمثمرة ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻃﻮﻛﻴﻮ في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

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