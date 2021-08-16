"الأورمان": تعاون مع صندوق تحيا مصر لتطوير 12 ألف منزل بـ 400 مليون جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورمان": تعاون مع صندوق تحيا مصر لتطوير 12 ألف منزل بـ 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن زيادة تبرعات المجتمع المدني يرجع إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في تطوير العشوائيات من خلال اختيار الأسر الأولى بالرعاية.
أضاف اللواء ممدوح شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنه هناك تعاونا بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأكد شعبان، أن جمعية الأورمان مستعدة لعلاج أي مريض سرطان بالمجان بنسبة 100%، موضحا أن الرئيس السيسي يدعم أعمال الجمعية، من خلال توفير الفنادق وأماكن الرعاية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه تم إنشاء مستشفى في الأقصر بتكلفة مليار ونصف جنيه لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الشعب المصري يسعى دائما للخير، وسيكون المستقبل أفضل بكثير.