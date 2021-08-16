شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورمان": تعاون مع صندوق تحيا مصر لتطوير 12 ألف منزل بـ 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن زيادة تبرعات المجتمع المدني يرجع إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في تطوير العشوائيات من خلال اختيار الأسر الأولى بالرعاية.

أضاف اللواء ممدوح شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنه هناك تعاونا بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأكد شعبان، أن جمعية الأورمان مستعدة لعلاج أي مريض سرطان بالمجان بنسبة 100%، موضحا أن الرئيس السيسي يدعم أعمال الجمعية، من خلال توفير الفنادق وأماكن الرعاية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه تم إنشاء مستشفى في الأقصر بتكلفة مليار ونصف جنيه لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الشعب المصري يسعى دائما للخير، وسيكون المستقبل أفضل بكثير.