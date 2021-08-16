شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: اتفقنا مع اليابان على إطلاق قمر صناعى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة انتهت من تنفيذ مشروعات مع 27 كلية تمثل 17 جامعة مصرية، موضحا أن هناك 27 كلية بها 27 مشروعا الوكالة تشرف على تنفيذها وتقدم الدعم المالى لتنفيذها، واليوم احتفلنا بانتهاء تنفيذ الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه يتم إعداد قمر صناعى للجامعات للتدريب عليه وإطلاقه، ووزنه 1 كيلوجرام، وحجمه 10 سم، متابعا: وصلنا لمراحل جيدة فى مشروع القمر الجامعى واتفقنا مع جهة فى اليابان على إطلاق القمر خلال العام المقبل.

وأوضح الدكتور محمد القوصى، أن كل كلية تنفذ مشروعا فضائيا ونحن نستفيد من المشروع والطلاب يستفيدون علميا وفنيا ويستفيدون فيه فى مشروع التخرج، حيث تقدم أعداد كبيرة من الطلاب للوكالة وقمنا بتصفية الطلاب لمجموعات وتأهيلهم للعمل فى مشروعات تخرجهم بالأقمار الصناعية.