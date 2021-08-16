شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر فى الموز.. حديقة الحيوان تجهز فخا لضبط قرود حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن واقعة انتشار عدد من القرود بمنطقة حدائق الأهرام صحيحة، مرجحا أنها ملك لمواطن حاول التخلص منها، فحدثت الأزمة.

أضاف رجائى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في أحد الأكلات المحببة للقرود كالموز، مشيرا إلى تواجد أطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وكشف الدكتور محمد رجائي، أن طبيعة المنطقة التي تتسم بالمناطق المرتفعة والوحدات السكنية المفتوحة، صعبت إلى حد ما الموقف، متابعا حول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود، بالقول: "بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض"، فيما طمأن المواطنين بالمنطقة قائلا: "افتحوا الشبابيك.. الأزمة ستنتهي اليوم أو غدا على أقصى تقدير".