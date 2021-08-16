شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: التغير المناخى لن يؤثر على دلتا مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن السبب في تزايد درجة حرارة الأرض هو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوى للأرض، موضحا أن التغير المناخي يعمل على زيادة الحرائق وقلة الامطار ولكنه لن يؤثر كما يشاع على دلتا مصر.

وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن والذي يقدمه الإعلامي سيد على، أن استخدام السولار والبنزين وغير ذلك من مصادر الطاقة سبب في تغيير المناخ ولحل هذا الامر لابد من استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من استخدام السولار والبنزين مشيرا الى ان اكبر كمية من الطاقة الشمسية موجودة في العالم تتواجد فوق الصحراء الغربية المصرية مضيفا انه وفق تقارير علمية في حال استخدام الطاقة الشمسية من مساحة 50 كيلو ×50 كيلو متر غرب الفيوم فستكفى كل الطاقة الكهربائية الموجودة في مصر وأيضا للتصدير خارج مصر .

وواصل الباز قائلا انه حصل على مجموع 86% في نتيجة الثانوية العامة وكان يفصله عن الالتحاق بكلية الطب نصف درجة مقدما نصيحة للطلاب أنه لابد من التعلم والمذاكرة دائما وان يحب الطالب الكلية التي يلتحق بها.