شكرا لقرائتكم خبر عن قرود تثير الفزع بالتسلق على شرفات المنازل فى حدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر "نسانيس" من فصيلة القرود وهم يتسلقون أعلى شرفات المنازل في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، والتقط بعض السكان من منطقة حدائق الأهرام صورا للقرود وهي تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل، حيث كانت تلك القرود تلهو وتقفز بين البلكونات والأسوار للبحث عن الطعام.



قرود



قرد داخل احد المنازل

وأثارت القرود الطليقة الذعر بين سكان حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وسط تساؤلات وسخرية من سبب انتشار هذه القرود، وتبين أن أحد سكان منطقة حدائق الأهرام يحب تربية النسانيس والقرود، واعتاد على هذا الأمر مثل تربية الكلاب والقطط، لكن اثنين من النسانيس استطاعت الهرب وخرجت من منزله وبدأت في رحلة تجول بمنطقة حدائق الأهرام.



صور القرود



قرد على شرفة منزل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور القرود عبر صفحاتهم بموقع "فيس بوك"، مع الاستغاثة بمسئولي الطب البيطري للوصول إلى القرود واعادتها إلى المنطقة التي هربت منها.



القرود الطليقة