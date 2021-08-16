سقطت من شرفة منزلها.. النيابة تصرح بدفن جثة فتاة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بشمال القاهرة، بتشريح ودفن جثة فتاة سقطت من شرفة شقتها بالطابق السادس في دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وكلفت المباحث بإرسال التحريات حول الواقعة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إثر سقوطها من منزلها بالطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الفتاة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.