القبض على عامل متهم بإلقاء سيدة من الطابق الثامن بعقار سكني في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل متهم بإلقاء سيدة من الطابق الثامن لعقار سكني في منطقة عين شمس، بعدما قام بخنقها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عثرت على جثة ربة منزل ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وتبين أن المجني عليها تقيم في العقار المواجه لمكان العثور على جثتها.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال مباحث عين شمس لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.