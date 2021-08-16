شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غداً انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه حتى الآن لم تصل أى مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 3 نقاط من نادى الزمالك بسبب مستحقات متأخرة لصالح أحد اللاعبين، وأكدو أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأنه فى حال وصول أى مخاطبات بذلك سيتم إرسالها إلى النادي مباشرةً لحل مثل هذه الأمور.

"شكرى" يؤكد ضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووى.. ويعرب عن تقديره لليابان

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مباحثاته مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو، تناولت القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في ليبيًا واليمن، والتنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستقرار، مشيرا لضرورة إخلاء العالم من السلاح النووي، ودعم جهود اليابان في تعزيز جهود التنمية في القارة الإفريقية والتحضير لقمة التيكاد العام القادم، واستمرار مصر للتعاون في هذا الاطار لما له أهمية تجاه القارة الإفريقية، وأعرب عن تقدير مصر لسياسة اليابان لتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، وتقدير مصر لدعم طوكيو لمنتدى أسوان ومركز القاهرة واستمرارها في تقديم الدعم بمشاركة قواتها في قوات حفظ السلام في سيناء.

طاجيكستان: طائرة الرئيس الأفغاني لم تهبط على أراضينا

علنت وزارة الخارجية الطاجيكية، أن الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضي البلاد.

وقالت الوزارةـ في بيان، أوردته وكالة أنباء (خاور) الطاجيكية: "الطائرة التي كان على متنها أشرف غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضي البلاد"، مشيرة إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني.

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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصومالى بمطار القاهرة.. صور

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، محمد روبلي، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الصومالي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وعددا من المسئولين.

يعلن غدا الثلاثاء موقع ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2021، برقم الجلوس، كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على " الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

التموين: مشاركة 2684 محلا بالأوكازيون الصيفى وضبط 98 مخالفة لعروض وهمية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد باستمرار قطاع التجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفى للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وأسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان الأسعار، و271 محضر بدون ‏تصريح، و98 مخالفة لعروض وهمية، وبلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

الجيزة تتخلص من انفلات السايس.. بدء تطبيق قانون انتظار السيارات بالدقى..فيديو

رصد الخليج 365، أول يوم لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، بحى الدقى، حيث تم طرح عدد من الشوارع من خلال حى الدقى بالجيزة، لإدارة انتظار السيارات بتلك الشوارع، وفقا للوائح المنظمة والتي ينص عليها القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات.

جوتيريس بجلسة مجلس الأمن: ندعو طالبان وكل الأطراف إلى احترام القانون الدولى

حث أنطونيو جوتيريس جميع الأطراف في أفغانستان إلى توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح الناس، قائلا: " على جميع الأطراف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم، كما حث جوتيريس جميع الدول لاستقبال اللاجئين والامتناع عن ترحيلهم.

ودعا جوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى أفغانستان، إلى منع التهديدات الإرهابية وضمان واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والقيم التى يتحد عليها العالم.، داعيا حركة طالبان وكل الأطراف إلى احترام القانون الدولي في أفغانستان.

وتعهد أمين عام الأمم المتحدة إلى استمرار مساعدة ودعم الشعب الأفغاني.، مضيفا: "الشعب الأفغاني يستحق منا الدعم في هذه اللحظات الصعبة".

ممثل أفغانستان بالأمم المتحدة: طالبان لم تف بوعودها..ومصير مجهول يواجه الجميع

أعرب ممثل دولة أفغانستان فى الأمم المتحدة، عن قلقه العميق من عدم احترام حركة طالبان لتعهداتها، من خلال عمليات الإعدام التي تقوم بها الحركة، مضيفا: "حركة طالبان لم تف بوعودها في أفغانستان".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أفغانستان، إن ملايين الناس في أفغانستان يواجهون مصيرا مجهولا، مشيرا إلى أن الوضع في كابل مثير للقلق حيث شهدنا فوضى عارمة في مطار العاصمة كابل.

وذكر ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة، أن سكان كابل يشعرون بالخوف، بعد أن بدأت طالبان في تفتيش المنازل بحثا عن أسماء بعينها، وحث مندوب أفغانستان إلى عدم الاعتراف بسلطة طالبان على أفغانستان، كاشفا عن أن أكثر من 18 مليون أفغاني باتوا بحاجة المساعدة الإنسانية.

10 ملايين جنيه غرامة صيد المراكب الأجنبية فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية

حظرت المادة 38 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى اقره مجلس النواب على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحر في، وكذلك حظرت الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية، بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة

وعاقب القانون كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفا حكم المادة 38 من هذا القانون بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى