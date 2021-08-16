التموين: صرف 231 مليون جنيه عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو



من جانبها أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، وأن كل صاحب منفذ سواء بقالين أو "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية يمكنهم سحب مستحقاتهم غداً بعد الساعة 12 ظهرا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.