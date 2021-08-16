شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 231 مليون جنيه عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ،قامت بضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ، وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.
من جانبها أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، وأن كل صاحب منفذ سواء بقالين أو "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية يمكنهم سحب مستحقاتهم غداً بعد الساعة 12 ظهرا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.