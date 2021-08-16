شكرا لقرائتكم خبر عن سوفت وير لمتابعة الضغط والسكر والأكسجين والحرارة فكرة مشروع تخرج بهندسة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، فى ابتكار فكرة مشروع تخرج عبارة برنامج software من خلاله يتم متابعة الضغط والسكر والأكسجين ودرجة الحرارة وكذلك النبض وأيضا يعمل على التنبيه بمواعيد الدواء، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان.

وأشاد الدكتور ماجد نجم فى بيان، بابتكارات طلاب جامعة حلوان الغنية بالإبداع، مؤكدا أن الشباب هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب المبدعين والموهوبين، وأن كلية الهندسة بها كوادر مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم.

فيما قال الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، إن كلية الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدل على إبداعات الطلاب وفكرهم المستنير، حيث تسعى الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل.

وتعمل فكرة المشروع على تخزين التشخيصات السابقة، ومواعيد الأدوية القديمة، والأشعة والتحاليل، ويعطى تنبيه وقت الطوارئ للمريض، كما أن الدكتور يمكنه أن يستخدم الـ software لمتابعة المرضى وحفظ بياناتهم، يمكن الاستفادة من فكرة هذا المشروع كمرافق لمريض لانه يعطى الإشارات الخاصة بالمريض طول الوقت لمتابعة حالته.

يشرف على المشروع الدكتورة هدير أحمد ويتكون فريق العمل من الطالب أحمد أسامة محمد، الطالبة سندس مصطفى، الطالب زياد سلامه .