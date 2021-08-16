شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتقدم بالعزاء للشعب اللبنانى فى ضحايا انفجار عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار عكار، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي أهل لبنان شر هذه المصائب، وأن ينعم على هذا البلد العربي الشقيق بالأمن والوحدة والاستقرار.

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس العلم اليوم الاثنين، في قصر الرئاسة ببعبدا حدادا على ضحايا انفجار خزان وقود ببلدة التليل في محافظة عكار أمس الأحد.

وقامت المؤسسات الحكومية والرسمية في البلاد بتنكيس العلم التزاما بالحداد الوطني اليوم والذي أعلنه مجلس الوزراء اللبناني أمس والذي قرر تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلدياتئ كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الآليمة.

وكانت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجار خزان وقود أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين في كارثة أعادت إلى الأذهان حادث انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في أغسطس من العام الماضي.