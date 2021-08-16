شكرا لقرائتكم خبر عن 52603 طلاب يسجلون لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل 52603 طلاب وطالبات لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان، وفقا للأعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم حيث يتم إجراء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات حيث يمكن للطلاب الراغبين في خوض الاختبارات الحجز من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل لحجز القدرات حتى يوم 21 أغسطس 2021 .

وتشهد جامعة حلوان إقبالا كثيفا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 – 2022، ويشير الدكتور ماجد نجم، إلى أن هذه الاختبارات تعكس مواهب متميزة يتمتع بها الطلاب وتعكس مدى قدرتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، ونوه بأن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية ولغات.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان، أن اختبارات القدرات تعقد بكليات الفنون والكليات الرياضية ولأول مرة في كليتي التمريض والسياحة والفنادق على مستوى الجامعة، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ان الطلاب يقبلون على آداء الاختبارات في ظل سعي الجامعة لتذليل كافة العقبات لهم موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق اختبارات القدرات معرفة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والتي تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتخصصة.