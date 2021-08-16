شكرا لقرائتكم خبر عن 52603 طلاب يسجلون لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد جامعة حلوان إقبالا كثيفا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 – 2022، ويشير الدكتور ماجد نجم، إلى أن هذه الاختبارات تعكس مواهب متميزة يتمتع بها الطلاب وتعكس مدى قدرتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، ونوه بأن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية ولغات.
وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان، أن اختبارات القدرات تعقد بكليات الفنون والكليات الرياضية ولأول مرة في كليتي التمريض والسياحة والفنادق على مستوى الجامعة، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.
أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ان الطلاب يقبلون على آداء الاختبارات في ظل سعي الجامعة لتذليل كافة العقبات لهم موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق اختبارات القدرات معرفة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والتي تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتخصصة.