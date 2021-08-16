شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد دكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بأداء القطاع الصناعى في مصر، قائلا: "مصر من أكبر الدول التي لديها قطاع صناعي في المنطقة ونسبة النمو الاقتصادي لديها كبيرة جدا مقارنه بدول الإقليم، مضيفا: هناك مجهود كبير من قبل القيادة المصرية على تنمية الصناعة لتكون صناعات ثقيلة وليست فقط صناعات صغيرة ومتوسطة.

وقال المسؤول الأممي لـ"الخليج 365"، تعمل الحكومة المصرية على تدريب القدرات والطاقات البشرية وفتح مجالات للاستثمار ودعم السياسات والاطر الصناعية التي تحكم خطة القطاع الصناعي المستقبلية.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن التطور الصناعي في مصر يشهد مرحلة جديدة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية "مصرية 100% "، وكذلك ما شهدناه من استيراد ماكينات لتصنيع عربات القطارات والتي تعتبر خطوة هامة وقوية لتصبح مصر رائدة في قطاع الصناعة ليست إقليميا ولكن مصر لديها قدرة ومقومات للوصول للعالمية.

وأكد المسؤول الأممي أن مصر لديها أكبر قاعدة تصنيعية في المنطقة، وتشير الاحصاءات أن نسبة القيمة المضافة للقطاع التصنيعي في مصر تبلغ 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأكبر في المنطقة، ففي المغرب تبلغ هذه النسبة 15.5%، وفي تونس تبلغ 15%، وفي الجزائر تبلغ 4%.

وأشار الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن الدولة المصرية عليها أن تعمل على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الصناعات القائمة حاليا وهي صناعات ذات قيمة مضافة منخفضة ومتوسطة، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت جهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل إحداث تحول هيكلي والتحول نحو الصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع.