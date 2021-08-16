شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة أمريكا بمجلس الأمن تحذر من عودة أفغانستان لحماية الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين في أفغانستان، مشددة على جميع الأطراف بضرورة منع الإرهاب، وعدم عودة أفغانستان لحماية الإرهابيين.

وقالت المندوبة الامريكية خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع فى أفغانستان، إن على حركة طالبان السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين، مشددة على ضرورة استئناف وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين فورا.

وحثت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة جيران أفغانسان والبلدان الأخرى على توفير الملجأ للأفغان الراغبين بالمغادرة.