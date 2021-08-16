شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل أفغانستان بالأمم المتحدة: طالبان لم تف بوعودها..ومصير مجهول يواجه الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ممثل دولة أفغانستان فى الأمم المتحدة، عن قلقه العميق من عدم احترام حركة طالبان لتعهداتها، من خلال عمليات الإعدام التي تقوم بها الحركة، مضيفا: "حركة طالبان لم تف بوعودها في أفغانستان".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أفغانستان، إن ملايين الناس في أفغانستان يواجهون مصيرا مجهولا، مشيرا إلى أن الوضع في كابل مثير للقلق حيث شهدنا فوضى عارمة في مطار العاصمة كابل.

وذكر ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة، أن سكان كابل يشعرون بالخوف، بعد أن بدأت طالبان في تفتيش المنازل بحثا عن أسماء بعينها، وحث مندوب أفغانستان إلى عدم الاعتراف بسلطة طالبان على أفغانستان، كاشفا عن أن أكثر من 18 مليون أفغاني باتوا بحاجة المساعدة الإنسانية.