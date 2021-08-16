كيف قادت شريحة محمول رجال المباحث لكشف لغز "قتيل كرداسة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شريحة هاتف محمول قادت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفك طلاسم واقعة العثور على جثة قتيل ملقى بالطريق بنطاق مركز كرداسة.

فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية ملقاة بمدق ترابي بطريق "صفط اللبن - كرداسة" انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ.

معاينة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية كشفت أن القتيل مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليمنى، وكدمة بالرأس من الجهة اليسرى إضافة إلى كدمات متفرقة بالوجه والراس، كما تلاحظ وجود وشم على الساعد الأيسر على شكل "قرد".

فور وصوله مسرح الجريمة، عكف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، على معاينة الجثة ليعثر داخل بنطاله على مبلغ مالي وشريحة هاتف محمول.

كانت تلك الشريحة بمثابة طرف الخيط الذي تكشف مع اللغز في غضون وقت قصير. توصل رجال المباحث إلى هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "بدر أحمد" مقيم الإسكندرية.

تم التوصل لخاله بكر حسين وخالته "ميرفت" وتعرفا على الجثة مؤكدين أن ابن شقيقتهما "إلهام" كان يتردد على الجيزة كونه متزوجا من سيدة تدعى "أية. ص." 24 سنة.

كثف رجال المباحث جهودهم وجمع المعلومات برئاسة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وكللت جهوده بالتوصل إلى أن شقيق الزوجة ويدعى (محمد 27 سنة) حضر إلى منزل والدته (آمال 51 سنة) وفوجئ بحضور طليق أخته "بدر" فنبت مشادة انتهت بقتله بمطواه "قرن غزال".

بمساعدة الثالث "تامر. ر" 40 سنة، قاما الاثنان بلف الجثة بملاءة، واستوقفا مركبة "توك توك" زاعمين التوجه للمستشفى لإسعافه قبل أن يتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على بطاقته الشخصية حتى لا يتعرف أحد على هويته لكن حنكة ودهاء رجال المباحث كشفت المستور وزجت بهم خلف القضبان.

التحريات أشارت إلى أن المجني عليه انفصل عن زوجته منذ 4 أشهر بعد زيجة استمرت نحو عام وشهرين كللت برضيع.

يوم الحادث، توجه الضحية إلى منزل أسرة طليقته؛ لإقناعها بالعودة لى عصمته لكن مشادة كلامية وقعت بينه وبين شقيقها في حضور الأم وشخص ثالث تربطه علاقة بها.

تطورت المشادة إلى مشاجرة أشهر على إثرها الأخ سلاحا أبيض مسددا لطليق شقيقته طعنة نافذة في الرقبة أنهت حياته في الحال، وتخلص الأربعة من الجثة بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد عبد الرحيم الرفاعي والنقيب محمود عبد العليم معاوني مباحث كرداسة، من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.