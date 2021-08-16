مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما، وبحوزتهما أسلحة نارية، وكمية من الذخائر والمواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

قام قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم أحدهما سبق اتهامه في 8 قضايا "سلاح، مقاومة سلطات، مخدرات، بلطجة، سرقة، خطف)، ومحكوم عليه في 4 قضايا أبرزها "حيازة سلاح وذخيرة، استعراض قوة"، وسبق إتهام الآخر "شقيقه" في قضية "استعراض قوة" .

ولدى وصول القوات لمحل إقامتهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما تبين مصرع العنصرين الإجراميين وتم العثور بجوارهما على (رشاش جرينوف - بندقية آلية - صندوق ذخيرة بداخله كمية من الطلقات – 4 خزينة – كمية من المواد المخدرة "بانجو - هيروين – حشيش") وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر على مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.