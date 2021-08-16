كيف أنهى عصفور حياة طفلة من الطابق الـ14 ببولاق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"ريهام" طفلة في منتصف العقد الثاني وقفت على شرفة المنزل تتأمل منظر السماء الصافية قبل أن يخطف عصفور انتباهها.

حاولت الصغيرة الاقتراب منه بحرص وهدوء شديدين؛ أملا في الإمساك به دون أن يدري بخلدها ما ستؤولي إليه الأمور.

مع اقتراب الطفلة من النافذة ومن ثم تحقيق حلمها -الإمساك بالعصفور- اختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق الـ14 ليستقر جسدها داخل "المنور".

تلقى العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة طفلة بها كسور ونزيف داخلي إثر سقوط من علو واتهام والدها لطليقته وزوجها بالتسبب في وفاتها.

جهود البحث التحري التي قادها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الطفلة السودانية، وأنه لا صحة لشكوك الأب بعد مراجعة تقرير مفتش الصحة ومناقشة الأهلية.

ولم تتحفظ قوات الشرطة على أي مشتبه بهم بشأن تلك الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.