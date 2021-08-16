الأوقاف: اعتماد 25 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار المجموعة 20 من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وعددهم 25 محفظًا ومحفظة متطوعين، ليكون إجمالي من تمت إجازتهم حتى تاريخه 2455 محفظًا ومحفظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك في إطار التنسيق مع التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جار إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن، لاستخراج الكارنيهات.

وأشارت إلى أن المحفظين والمحفظات الجدد هم:

1. يارا محمد أحمد محمد عبد الخالق - البحيرة

2. خميس السعيد السيد جابر - البحيرة

3. محمد عبد العزيز جلال شمسية - البحيرة

4. بلال السيد محمد السنهوري - البحيرة

5. رمضان أحمد عبد المقصود أبو طالب - البحيرة

6. محمد صالح إبراهيم رخا - البحيرة

7. أحمد محمود على بدر - البحيرة

8. صلاح محمد أحمد عبد الحميد - البحيرة

9. إبراهيم صلاح حسين متولي - البحيرة

10. سعيد حسن سعد عفيفي - البحيرة

11. نورهان محمد حسن حجر - البحيرة

12. راوية أحمد إبراهيم الحبشي - البحيرة

13. هبة حلمي محمود المصري - البحيرة

14. رانيا معوض عبد الجيد سعد - البحيرة

15. أمينة سعد إسماعيل أحمد - البحيرة

16. لمياء جودة صبري أبو زيد - البحيرة

17. أحكام مصطفي أحمد السحرتي - البحيرة

18. هبة محمد علي عبد المنعم - البحيرة

19. نجاح صبحي محمد نصر الدين - البحيرة

20. عزة فوزي فهيم قطب - البحيرة

21. حسناء صبحي جبريل المالكي - البحيرة

22. شعبان موسى أحمد موسى - البحيرة

23. حنان أحمد محمد سالمان - البحيرة

24. منى كمال حامد محمد - البحيرة

25. محمد حسن موسى حسن - البحيرة

والوزارة تتمنى لهم كل التوفيق والسداد.