شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021..لأول مرة عقد اختبارات قدرات بكلية السياحة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان اختبارات القدرات وذلك لأول مرة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتعقد الاختبارات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اختبارات القدرات تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

وتجرى اختبارات كلية السياحة والفنادق لقياس أهداف وميول الطالب في الالتحاق بالكلية ويتم ذلك من خلال النجاح واجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص، وهو اختبار يقيس مدى استعدادك للالتحاق بمجال السياحة والفنادق.

ويعقد الاختبار في ثلاثة مجالات رئيسية وهي اختبار اللغة حيث يختار الطالب بين اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية ووفقا للغة الأولى للطالب في شهادة الثانوية العامة، وتعتبر أسئلة اللغات تطبيق على استخدام اللغة ولاتشمل أسئلة في قواعد اللغة أو اللغويات، وتتنوع أسئلة اللغة بين الجغرافيا والتاريخ والسياحة والآثار والإرشاد السياحي والموضوعات العامة.

وكذلك اختبار المعلومات العامة وتكون الأسئلة باللغة العربية في أسئلة مرتبطة بالثقافة العامة لمن يرغب في العمل في الحقل السياحي مثل الشخصيات العامة و التاريخية المصرية والعربية والعالمية والسياحة وأنواعها والمواقع الأثرية الشهيرة في مصر والعالم وبعض الأسئلة البسيطة في الرياضة والفنون والأدب والعلوم.

ويوجد اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعال وتكون الأسئلة باللغة العربية ومجموعة اسئلة خاصة بأنواع ومهارات الاتصال وأساليب توصيل الرسالة بصورة فعالة ومجموعة أسئلة خاصة بالاتيكيت والبروتوكول والسلوكيات والآداب العامة التي يتعامل بها الأفراد في المجتمع.

زمن الامتحان من الساعة 10 ونصف حتى الساعة 11 ونصف ولا يحق للطالب دخول الامتحان بعد بداية الامتحان باي حال من الأحوال، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60 % من إجمالي درجات الاختبار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق، ويشمل الاختبار 50 سؤالا من أسئلة الصواب والخطأ.

وعلى الراغبين فى اجتياز اختبارات القدرات التسجيل علي موقع مكتب التنسيق ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة ، ثم مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة علما أن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.