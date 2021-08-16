شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: لا شكاوى من امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية لن تتلقى أى شكاوى من امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه تابع لجان امتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية .

وأدى طلاب الشهادة الاعدادية بتعليم الجيزة اليوم امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ولم ترد أي شكاوى بالامتحان وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالبا وطالبة مقسمين على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة .

ويؤدى طلاب الجيزة غداً الثلاثاء 17 أغسطس مادتى الجبر والاحصاء والتربية الفنية .

وتابع الجيار، امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات و بلغ اجمالى المتقدمين للامتحانات الدبلومات الفنية بتعليم الجيزة 9234 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي ومقسم على 28 لجنة لعدد 14 إدارة تعليمية بالجيزة.



وتعمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية ، علي مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل ولتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات.



كما توجد لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وابلاغ الوزارة فوراً .



وشدد "الجيار" على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .



مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .