شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار أول مترو أنفاق بالإسكندرية وموعد بدء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للأنفاق لطرح مناقصة عالمية لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق في الإسكندرية، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:



1ـ مترو الإسكندرية يسير على خط سكة حديد أبو قير بعد إجراء بعض التعديلات في المسار.

2ـ المشروع يشمل تطوير خط أبو قير وكهربة إشاراته وتأهيل كامل محطاته وقضبانه.

3ـ الهيئة القومية للأنفاق المنفذة للمشروع انتهت من إعداد الدراسات والتصميمات النهائية لمسار المشروع.

4ـ الدراسات انتهت إلى إجراء بعض التعديلات بمسار خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله إلى مترو أنفاق.

5ـ التعديلات تشمل إلغاء محطات وإضافة محطات جديدة مع التطوير الشامل للخط بوضعه الحالي من تجديد قضبان وتحديث إشارات ونظم اتصالات وتحكم وإنشاء محطات جديدة.

6ـ المشروع سيمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة.

7ـ سيتم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب".

8ـ التعديلات بالمسار تشمل إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو.

9ـ مترو الإسكندرية سيكون مشابها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

10ـ المسار الذى تم اعتماده يضم محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

11ـ الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد.

12ـ جارى بالاشتراك بين وزارتى النقل والتعاون الدولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض دولية ميسرة تغطى تكلفة تنفيذ هذا المشروع التي تصل إلى 1.5 مليار يورو تقريبا.

13ـ مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد مع الشركة التى سيتم اختيارها خلال المناقصة العالمية التي سيتم طرحها.

14ـ ستصل سرعة مترو الإسكندرية التصميمة إلى 80 كم/ س.

15ـ سيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.

