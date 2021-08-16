شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تحتفل بختام الدورة الخامسة من "قمر الجامعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين، بختام الدورة الخامسة من البرنامج التدريبى "قمر الجامعات" لعام 2020، والذى نظمته الوكالة لطلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والحاسبات والعلوم بمختلف جامعات مصر.

شهد الاحتفال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، ونخبة من عمداء الكليات والمتخصصين، إلى جانب الطلاب والطالبات.

وأوضح المهندس وسيم عيسى مدير مشروع "قمر الجامعات" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه شارك في الدورة الخامسة من التدريب 200 طالب من 27 كلية بـ17 جامعة مصرية؛ لإنتاج نماذج هندسية للأقمار الصناعية كمشروعات تخرج لهم.

وأضاف أنه كان قد تقدم للتدريب 2500 طالب، تم اختيار 409 طلاب منهم وتقسيمهم لـ56 مجموعة، وشمل التدريب الصيفي تدريبا نظريا وعمليا لكل تخصص، مشيرا إلى أنه عقب فترة التدريب بلغت مشروعات التخرج 27 مشروعا مميزا تخدم صناعة الأقمار الصناعية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، أن البرنامج التدريبي الخاص بقمر الجامعات يستهدف منذ تأسيسه في 2016، جذب الطلاب للعمل في مشروعات الفضاء وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمجالات الفضاء حاليا.

وقال: "نجحنا في التنسيق والتعاون مع الجامعات المختلفة تحت إشراف الوكالة في تنفيذ هذا البرنامج المهم، والذي نتج عنه تصنيع أول قمر صناعي للجامعات المصرية والمقرر إطلاقه العام القادم".

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، تم إنجاز العديد من المخرجات خلال فترة التدريب وبعده، والتي نجحت في أن تغطي نواحي كثيرة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات الخاصة في الفضاء.

وأوضح أنه تقدم للتدريب الصيفي هذا العام "الدورة السادسة" 5800 طالب وطالبة، وجارى تدريب 507 طلاب نظريا و380 طالبا عمليا، مؤكدا أن الوكالة قدمت الدعم الكامل للطلاب سواء من الناحية العلمية والتقنية والمالية بمشاركة متخصصين في مختلف المجالات من اعضاء الوكالة.

وفي السياق نفسه، افتتح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية معرض مشروعات التخرج الخاص ببرنامج قمر تدريب الجامعات المصرية، وقام الطلاب المشاركون في المشروع التدريبي بعرض مادة فيلمية عن مشروعاتهم وتقديم شرح مفصل عنها.