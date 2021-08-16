شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثانى.. تبدأ 4 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية "الدور الثانى"، التى تنطلق يوم السبت 4 سبتمبر وتختتم جميع أعمال الامتحانات يوم الإثنين 13 سبتمبر، وسيتم عقد لجنتين فى اليوم الواحد وسيؤدى طلاب القسمين العلمي والأدبي الامتحانات فى يوم واحد.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد أناب أمس الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪، موضحًا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، منهم 58 ألفا و30 طلابا، و47 ألفا و987 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا و723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا و977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا و241 طالبة.