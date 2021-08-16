شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره اليابانى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره اليابانى موتيجي توشيميتسو، بتصريحات للمحررين الدبلوماسيين بعد قليل، وذلك عقب المباحثات التي تجرى بينهما الآن ‬بحضور وفدي البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن تبادل الرؤي حيال أبرز القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأجرى الوزير الياباني جلسة مباحثات مشتركة مع الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط تطرقت لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ودور الجامعة في العديد من الازمات في المنطقة العربية.



