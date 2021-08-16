شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تجهيزات الممشى الجديد بكورنيش المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجارى تجهيزها بكورنيش المريوطية حيث تابع التجهيزات الجارية والوحدات التى تم وضعها، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التى يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ودورات المياه، مشددا على ضرورة أن تتم التجهيزات على أكمل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم فى المرحلة الأولى من الأكشاك.

كما تفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات على ترعة المريوطية أمام شارع العروبة، حيث قرر المحافظ توقيع غرامة تأخير علي الشركة المنفذة للمشروع وذلك لعدم الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مؤكداً على مدير مديرية الإسكان بالمتابعه اليومية مع الشركة لسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للكوبري لما له من أهمية فى نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربي لطريق المريوطية، مشدداً علي ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشي مع النسق العام للطريق.

وحرص المحافظ على معاينة نسب التنفيذ بكوبرى المشاة والسيارات الجارى تطويره أمام شارع ترسا، مؤكداً على ضرورة تنظيم مسارات السير بالكوبرى والجزيرة الوسطى لضمان انتظام الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

وخلال الجولة، وجه المحافظ حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها .

كما تفقد المحافظ نسب إزالة عدد من المنشآت الملاصقة لكوبري المريوطية الجديد وأخرى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا، موجهاً برفع المخلفات أولاً بأول مع سرعة إنجاز الأعمال لعدم التأثير علي الحركة المرورية .

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق، موجهاً بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.



























