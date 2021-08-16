شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد اعلنت عن منح لطلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة لحصولهم على منحة دراسية جامعية كاملة فى العام الدراسى الجامعى 2021/2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

‏‎

على جانب آخر يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك فى صرف معاشات اغسطس الجارىً، لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.