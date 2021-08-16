شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية يصدر تنبيها جديدا بشأن الشهر النسىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية بيانا حول الاحتفال بشهر النسئ هذا العام حيث لا يوجد بين أيامه شهر أحد.

وأوضح الأنبا بساده مطران أخميم وساقلته ومقرر لجنة الطقوس، أنه يمكن أن تقرأ قراءات أحد النسئ بدلا من قراءات الأحد الخامس من شهر مسرى يوم 5 سبتمبر.

ويعتبر النسىء في اللغة القبطية باسم "العقيب"، وعرف باسم الشهر الصغير، وهو خمسة أيام في 3 سنوات متتالية وفي السنة الرابعة يكون فيها ستة أيام.







