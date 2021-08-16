شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع أوزبكستان: إسقاط طائرة أفغانية حاولت انتهاك المجال الجوي لبلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع في أوزبكستان، إسقاط الدفاع الجوية طائرة أفغانية حاولت انتهاك المجال الجوي لبلاده، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز.

وتحطمت طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان، صباح اليوم، وكان 3 أفغان لقوا مصرعهم، نتيجة سقوطهم بعد أن تعلقوا بعجلات طائرة أثناء مغادرتها مطار كابل، وبثت قناة العربية الحدث صورة للطائرة التى تشبث بها المواطنين الأفغان.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب الفوضى التى شهدها مطار كابل نتيجة التدافع على الطائرات المرابطة فى المطار لإجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، والتى سيطرت عليها حركة طالبان.

وذكر بيان لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أنه سيتم توسع التواجد الأمني في كابول إلى ما يقرب من 6000 جندي، لتمكين المغادرة الآمنة للأفراد الأميركيين وحلفائنا في أفغانستان.