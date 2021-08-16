شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 500 شاب.. منهم 11 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط تعيين 500 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1857 شاباً ، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً لـ"العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ 27 عاملا من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 58 عاملا جديد و إصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة ، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.