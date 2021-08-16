شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 2684 محلا بالأوكازيون الصيفى وضبط 98 مخالفة لعروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد باستمرار قطاع التجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفى للتأكد من جودة السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان الأسعار، و271 محضر بدون تصريح، و98 مخالفة لعروض وهمية.
وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة الداخلية عبد المنعم خليل، أن القطاع ينسق مع مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، أن عدد المحال المشاركة حتى الآن وصل الى 2684 محالا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية وكذلك محال بيع الأحذية، وأن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع بشكل مستمر الاوكازيون وأن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الاوكازيون بعدد إجمالي 1147 محالا منها 21 محال قطاع أعمال، تليها الجيزة بـ 382 محالا منها 10 محلات قطاع أعمال.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن توجيهات وزير التموين تؤكد تشديد الرقابة على المحال المشاركة لصالح المواطن في الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الموجودة فى الاوكازيون.