شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 2684 محلا بالأوكازيون الصيفى وضبط 98 مخالفة لعروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد باستمرار قطاع التجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفى للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وأسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان الأسعار، و271 محضر بدون ‏تصريح، و98 مخالفة لعروض وهمية.

وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، أن القطاع ينسق مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، ‏ أن عدد المحال المشاركة حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية، وأن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، يتابع بشكل مستمر الاوكازيون وأن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الاوكازيون ‏بعدد إجمالي 1147 محالا منها 21 محال قطاع أعمال، تليها ‏الجيزة بـ 382 محالا منها 10 محلات قطاع أعمال.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن ‏توجيهات وزير التموين ‏تؤكد تشديد الرقابة على المحال المشاركة لصالح المواطن في ‏الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات ‏الموجودة فى الاوكازيون.