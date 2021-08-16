شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: طرح أكبر قرعة وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، أعلان وزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

انخفاض طفيف بالحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

ويتناول الاجتماع عرض من وزيرة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي، وموقف توفير اللقاحات، وعدد من تلقيهم اللقاح حتى الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم: النتيجة جاهزة لإعلانها غدا

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، جاهزة لإعلانها غدا الثلاثاء، موضحة أنه تم تجميع النتائج وتحديد الأوائل، إضافة إلى تجهيز الشكل النهائى لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستواه على المستوى العام بجانب ترتيبه فى المواد الدراسية مع إعداد شرائح المجاميع، لافتة إلى أن النسبة العامة للنجاح قريبة من السنوات الماضية.

رئيس الوزراء: أولوية لتطعيم العاملين فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى والطلاب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أهمية التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به، مشددأً على أن استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة لعدم تجدد انتشار الفيروس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الأولوية الأولى خلال هذه المرحلة في هذا الملف، ستكون لتطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، من أعضاء هيئات التدريس، الموظفين والعاملين وكذا الطلاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

صفقة الأهلى تقترب.. سيمبا التنزاني يعلن رحيل ميكيسونى

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم الاثنين، رحيل الثنائي لويس ميكيسوني وكلاتوس تشاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليقرب الأهلى خطوة من إعلان التعاقد مع لويس ميكيسوني صفقته المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

لحظة سقوط 3 أفغان من طائرة أثناء مغادرتها مطار كابل

لقى 3 أفغان مصرعهم، نتيجة سقوطهم بعد أن تعلقوا بعجلات طائرة أثناء مغادرتها مطار كابل، وبثت قناة العربية الحدث صورة للطائرة التى تشبث بها المواطينين الأفغان.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب الفوضى التى شهدها مطار كابل نتيجة التدافع على الطائرات المرابطة فى المطار لإجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، والتى سيطرت عليها حركة طالبان.

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى الأول للجامعات المصرية العام المقبل

قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر إطلاق أول قمر صناعى من نوع (كيوب سات) ضمن البرنامج التدريبى لتصنيع "قمر الجامعات" بالوكالة، خلال النصف الثانى من العام المقبل 2022 .. لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب الياباني لإطلاقه.

وأضاف القوصي ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن قمر الجامعات مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم القمر ويجرى حاليا العمل على تنفيذ الاختبارات البيئية للقمر للتأكد من جاهزيته في الفضاء .

رئيس الوزراء: تصنيع اللقاحات محليا خيار استراتيجي وتوفيرها للأشقاء الأفارقةرسمياً.. الأهلي يحسم صفقة بيرسي تاو مع برايتون ويحصل على توقيع اللاعب

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة مع النادى الإنجليزي واللاعب.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي ضم بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، وبات اللاعب رسمياً من حق القلعة الحمراء بعدما تم توقيع العقود مع برايتون، كما وقع اللاعب للأهلي منذ أيام.

تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 781 جنيها

هبط سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 781 جنيها للجرام مقابل 782 جنيها أمس.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1776 دولار

روسيا اليوم: زيادة عدد الرحلات السياحية من موسكو إلى مصر لـ15 رحلة أسبوعيا

قررت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى 5 دول، ينها مصر، حيث تقرر زيادة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من خمس رحلات إلى 15 رحلة أسبوعيا، بعد أسبوع واحد فقط من إعادة الرحلات الجوية الروسية إلى مصر بحسب روسيا اليوم.