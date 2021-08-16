شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الكيانات المصرية بالخارج يرددون "تحيا مصر" من داخل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد كبير من الكيانات المصرية بالخارج عن سعادتهم وفخرهم بحجم الانجاز الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدين أن المشروع بالكامل إنجاز ضخم ليس له مثيل.

ورددت الكيانات المصرية بالخارج هتافات "تحيا مصر ويحيا الرئيس السيسى"، من داخل الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للكيانات المصرية بالخارج ، للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، حيث بدأت الزيارة من الكاتدرائية ومن المخطط أن تنتهى من مسجد الفتاح العليم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ، تأتى للتعرف على حجم المشروعات الجارية ومدى الإنجاز الذي تم خلال السنوات الماضية، حيث كانت هناك زيارة سابقة للكيانات بمؤتمرهم الأول في 2019.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم زيارة لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في قرى المحافظة، على أن يقوم ممثلو الكيانات الراغبون في زيارة مشروعات "حياة كريمة" والعاصمة الإدارية الجديدة، بتسجيل بياناتهم خلال فعاليات المؤتمر.















































