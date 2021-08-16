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ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين  16 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

-  ارتفاع نسبة الرطوبة مقارنة بالفترة الماضية يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 5 درجات عن الحرارة المتوقعة.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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