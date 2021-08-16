الأحوال المدنية توجه قوافل لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة والمتواجدين بالقرى بنطاق الساحل الشمالي للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال.

كما تم إيفاد عدد من مأموريات التصوير الخارجي لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالأماكن التي يترددون عليها، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوي الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية، ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.