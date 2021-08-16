أنجبتهم من علاقة آثمة.. النيابة تحقق مع سيدتين إحداهما تدير شقة لتربية الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع سيدتين إحداهما تدير شقة لتربية الأطفال التي تم إنجابها سفاح من علاقات آثمة.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط سيدة تدير شقة لتربية الأطفال من علاقات آثمة مقابل مبالغ مالية، وضبط والدة أحد الأطفال ببولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من سيدة تتهم فيه أخرى أنها تريد شراء حفيدتها لتقوم بتربيتهم مقابل مبلغ مالي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وان مقدمة البلاغ تدير شقة لتربية الأطفال السفاح حيث يسلمهم ذويهم لها لتربيتهم مقابل مبالغ مالية لعدم تمكنهم من الاعتراف بهم أو تسجيلهم في سجلات المواليد لإنجابهم من علاقات غير شرعية.

تولت قوة أمنية تفتيش الشقة وتبين وجود طفلة وطفل، وبسؤال المتهمة مالكة الشقة اعترفت بأن الطفلة ابنة السيدة الأخرى أنجبتها من علاقة آثمة وسلمتها لها لتربيتها ثم عادت لاستردادها مرة أخرى، والطفل من سيدة أخرى من علاقة آثمة أيضا، وتقوم بتربيتهم مقابل مبالغ مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة، والمتهمة الثانية والدة الطفلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.