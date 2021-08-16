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حملة أمنية لضبط الهاربين من أحكام قضائية وتجار المواد المخدرة بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طما.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من عدد 19 قطعة سلاح ناري، 6 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة (عدد 14 متهم)، وعدد (2) قضية إتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 168 حكم قضائي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى استمرار الحملات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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