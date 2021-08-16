دهاء لم يمنع سقوطهم.. كيف تخلصت سيدة وأسرتها من جثة طليقها في كرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد ينتهي الأربعة من جريمتهم حتى انتقلوا إلى الخطوة التالية والأهم لإبعاد الشبهة الجنائية عن أنفسهم وعدم السقوط في قبضة الشرطة.

للحظات جلس الجناة يبحثون كيف السبيل لإخفاء ما اقترفته أيديهم للتو حتى أخبرهم أحدهم "لقيت الحل". لف المتهمون الأربعة جثة الضحية بملاءة ونقلوها إلى مركبة توك توك قاصدين طريق "صفط اللبن - كرداسة".

تخلصوا من الجثة بطريق غير مزود بكاميرات المراقبة؛ ظنا أن فعلتهم ستمر دون أن ينكشف أمرهم لكن حنكة ضباط قسم كرداسة كتبت نهاية مغايرة لأحلام المتهمين المنشودة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب عشريني ملقاة بطريق "مدق ترابي" يربط بين منطقتي صفط اللبن وكرداسة.

تبين بالفحص تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 26 سنة، بها طعنة في منطقة الرقبة ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية.

وشكل العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، فريق بحث عكف على فحص خطوط السير المحتملة للجناة مع مراجعة بلاغات التغيب وتنشيط مصادر المعلومات السرية.

جهود البحث والتحري للرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، كشفت هوية المجني عليه وتبين أنه يعمل كمنظم للحفلات، وأن طليقته وأسرتها وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات بين الطرفين.

التحريات أشارت إلى أن المجني عليه انفصل عن زوجته منذ 4 أشهر بعد زيجة استمرت نحو عام وشهرين كللت برضيع.

يوم الحادث، توجه الضحية إلى منزل أسر طليقته لإقناعها بالعودة لى عصمته لكن مشادة كلامية وقعت بينه وبين شقيقها في حضور الأم وشخص على علاقة غير شرعية بها.

تطورت المشادة إلى مشاجرة استل على إثرها الأخ سكينا مسددا لطليق شقيقته طعنة نافذة في الرقبة أنهت حياته في الحال، وتخلص الأربعة من الجثة بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد عبد الرحيم الرفاعي والنقيب محمود عبد العليم معاوني مباحث كرداسة، من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.